Москва, , 15:54 — REGNUM Российский певец, актёр театра и суперфиналист восьмого сезона телешоу «Голос» Ив Набиев исполнил к 75-летию Победы Совесткого Союза над нацизмом популярную во время Великой Отечественной войны песню «Катюша» на музыку композитора М. Блантера и слова М. Исаковского. Видео с песней размещено 7 мая на официальных страницах певца в разных соцсетях.

«День Победы — особый̆ праздник для каждого. Благодаря нашим дедам и прадедам 75 лет мы живем под мирным небом», — говорится в прикрепленном к видео сообщении.

Также в нем отмечается, что в то время уходящие на фронт знали, что они могут оттуда не вернуться, однако их это не останавливало, так как они шли воевать за Родину и за свое будущее.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Артисты ГКУК «Государственный музыкальный театр Кабардино-Балкарской Республики» исполнили и записали к 75-летию Победы СССР над нацизмом популярную песню «На безымянной высоте» на стихи поэта Михаила Матусовского и музыку композитора Вениамина Баснера.