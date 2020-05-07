Лос-Анджелес, США, , 15:40 — REGNUM Сочинителем музыки для второго фильма «Отряд самоубийц» станет американский композитор Тайлер Бейтс. Об этом сообщили журналисты сетевого издания Film Music Reporter.

По данным журналистов, с выбором композитора определился режиссер фильма Джеймс Ганн. Он выбрал Бейтса, работавшего ранее в проектах «Стражи Галактики», «Дэдпул 2», «Хранители» и над другими картинами.

По словам режиссера, трек-лист к фильму уже готов, и работа над монтажом картины идет по графику.

Напомним, как ранее сообщал сам Ганн, съемки фильма завершились до начала пандемии. Поэтому работу над монтажом киноленты Ганн не прекращает, занимаясь этим в домашних условиях.

Премьера картины ожидается 5 августа 2021 года.