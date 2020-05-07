Бербанк, США, , 15:32 — REGNUM Премьеры своих кинолент как в кинотеатрах, так и на стриминговых сервисах может начать устраивать даже после окончания пандемии коронавируса компания Disney. Об этом сообщается в материале издания Deadline.

«Мы очень ценим показы в кинотеатрах. Однако мы считаем, что из-за изменений в поведении потребителей и из-за ситуации с коронавирусом нам придется внести изменения в нашу стратегию. Мы будем оценивать каждый наш фильм индивидуально, как делаем это во время ситуации с коронавирусом», — рассказал журналистам издания генеральный директор Disney Боб Чапек.

В качестве примера такого индивидуального подхода он привел релиз картины «Артемис Фаул», который в июне будет выпущен только в стриминговом сервисе Disney+ из-за особой привлекательности фильма среди публики сервиса. При этом для других релизов 2020 года были смещены сроки, чтобы воспользоваться «силой» кинотеатров.