Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM 8 мая известная российская исполнительница, автор популярных песен певица Елена Ваенга даст в Санкт-Петербурге большой онлайн-концерт. Его можно будет посмотреть на видеосервисе Wink. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».

Поклонники услышат такие хиты как «Королева», «Золотая рыбка», «Тайга», «Шопен», «Цветы» и многие другие.

Певица призналась, что немного волнуется, так как это первое выступление в режиме онлайн. Ваенга ответит в прямом эфире на вопросы слушателей.

Елена Ваенга — многократный лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Шансон года».