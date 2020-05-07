Москва, , 15:06 — REGNUM Онлайн-трансляция спектакля «Алиса в Зазеркалье» от театра «Мастерская Петра Фоменко» состоится 10 мая на сайте образовательной онлайн-платформы Учи.ру. Соответствующее объявление размещено на сайте платформы.

Трансляция начнется в 15:00. Запись спектакля будет доступна для просмотра в течение 24 часов.

Согласно описанию спектакля, представленному на сайте театра, режиссером «Алисы в Зазеркалье» является Иван Поповски. Этот спектакль стал первой постановкой театра для детей.

В спектакле используется именно сюжет истории Льюиса Кэрролла про шахматное «Зазеркалье», без повествования про «Страну чудес». Как сообщают постановщики спектакля, в нем все же присутствуют Белый Кролик, Черепаха Квази и Грифон из «Страны чудес», но они, по замыслу режиссера, подчиняются законам сказочного мира «Зазеркалья».