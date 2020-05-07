Москва, , 14:41 — REGNUM Марафон по чтению стихов и рассказов о Великой Отечественной войне сроком в пять дней начнут 7 мая волонтеры проекта «В сказку — из дома», которые уже более месяца читают сказки по телефону детям из всех российских регионов. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

«Пятидневный марафон, приуроченный к 75-летию Победы — очень своевременная акция в рамках этого проекта», — приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой по поводу данной акции.

Также она отметила, что проект «В сказку — из дома» оказался востребован российскими детьми и волонтеры за месяц прочитали им около 40 тысяч сказок.

При этом министр отметила, что новый, посвященный 75-летию Победы марафон чтения о войне, позволит детям России узнать об этом непростом периоде истории нашей страны.

Также сообщается, что до 11 мая включительно по бесплатному номеру 8−800−250−10−51 волонтеры будут читать детям 8−10 и 11−14 лет специально отобранные психологами произведения о подвиге советских солдат и жизни простых людей в трудные военные годы. Детям будут прочитаны стихи и рассказы Николая Богданова, Юрия Германа, Александра Твардовского, Константина Паустовского, Льва Кассиля, Самуила Маршака, Константина Симонова и других авторов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 23 тысяч человек приняло участие в акции «Письмо Победы», запущенной организацией «Волонтёры Победы» к 75-летию победы СССР над нацизмом.