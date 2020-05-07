Токио, , 14:43 — REGNUM Видеотуры по своему музею, который закрылся на период борьбы с распространением коронавируса, опубликовала японская анимационная студия Ghibli. Ролики доступны на канале музея в YouTube.

Канал создан студией специально для публикации этих роликов. Ролики очень небольшие — от 30 секунд до одной минуты. В каждом ролике показывается отдельный зал музея мультипликации.

Сейчас на канале опубликовано четыре ролика, в которых зрителям показывают оформление главного входа, кафе-кондитерской, и других выставочных помещений.

Напомним, студию Ghibli создал японский мультипликатор Хаяо Миядзаки. Музей студии расположен в городе Митака в префектуре Токио и работает с 2001 года.