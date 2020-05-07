Москва, , 14:43 — REGNUM Картографические материалы о сражениях Великой Отечественной войны легли в основу граффити, разработанных Роскартографией для всех 13 городов-героев. Об этом сообщает 7 мая пресс-служба ведомства.

«На каждом изображении содержится фрагмент карты военных лет, относящейся к фронтовым операциям, связанным с конкретным городом», — говорится в сообщении.

Макеты художественных рисунков можно использовать для оформления зданий и сооружений в 13 городах-героях, они доступны на сайте Роскартографии вместе со справочной информацией.

Городами-героями являются Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Севастополь, Керчь, Тула, Новороссийск, Смоленск, Мурманск, Минск, Брест, Киев и Одесса.