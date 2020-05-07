Лос-Анджелес, США, , 14:15 — REGNUM Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют главные роли в экранизации комикса «Шар и цепь». Об этом 6 мая сообщило издание Deadline.

По сюжету фильма, Джонсону и Блант предстоит сыграть супружескую пару на грани развода. Однако получение таинственных сверхспособностей заставит их по-новому взглянуть на свой брак.

Напомним, актёры уже работали в дуэте в приключенческом фильме «Круиз по джунглям». Его премьера ожидается в 2021 году.

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