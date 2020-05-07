Москва, , 14:17 — REGNUM Перечень лидеров отечественного кинопроизводства на 2020 год утвердил совет Фонда кино. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Совет совещался в обновленном составе, утвержденном правительством РФ 17 апреля. Председательствовал на заседании советник президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой.

В сообщении перечисляются девять кинокомпаний: ООО «Арт Пикчерс Студия», ООО «Базелевс», АО «ВБД Груп», ООО «Водород 2011», ЗАО «Дирекция Кино», ООО «Кинокомпания «СТВ», ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ», ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», ООО «Централ Партнершип».

Как уточнили в пресс-службе фонда, лидеры рейтинга определялись в соответствии с методикой, по которой оценивается деятельность производителей фильмов за последние 5 лет по нескольким критериям: зрительская оценка, профессиональная оценка, продолжительность работы на рынке, количество выпущенных фильмов.