Лос-Анджелес, США, , 13:49 — REGNUM Главные роли в адаптации комикса 1999 года «Ball and Chain» («Тяжелая ноша») сыграют Дуэйн Джонсон и Эмили Блант, только что снявшиеся вместе в приключенческом фильме «Круиз по джунглям». Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

Актеры по сюжету картины будут супругами Эдгар и Мэллори Булсон, которые решили после нескольких лет супружеской жизни развестись. В этот момент на них обрушивается загадочный метеорит, наделяющий их невероятными суперспособностями после облучения неведомой инопланетной энергией.

Довольные обладанием новых возможностей Эдгар и Мэллори уже собираются наслаждаться ими в разных концах планеты, но вдруг понимают, что суперспособности проявляются лишь тогда, когда супруги находятся вместе.

Продюсером картины выступает Кевин Мишер, а сценарий написала Эмили В. Гордон, написавшая ранее сценарий к фильму «Любовь — болезнь». Как сообщают журналисты издания, проектом уже серьезно заинтересовались несколько крупных студий, из которых наибольшие шансы получить права на картину имеет компания Netflix.