Калуга, , 17:02 — REGNUM К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в почтовое обращение поступили четыре вида новых почтовых карточек, выпущенных Почтой России в Калужской области, сообщила 7 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления почтовой связи Ольга Строк.

Герои войны — уроженцы Калужской области представлены на почтовых карточках Фото пресс-службы УФПС Калужской области.

Почтовые карточки посвящены героям войны, уроженцам Калужской области — Николаю Павловичу Пухову, Александру Ивановичу Смирнову, почётному гражданину Калуги, трижды Герою Советского Союза — Ивану Никитовичу Кожедубу, а также площади Победы в Калуге. Оборотная сторона почтовых карточек представлена исторической справкой.

«К юбилейной дате выпущен штемпель специального гашения. В центральном почтовом отделении Калуги представлены филателистические и памятные выпуски программы к празднику Победы», — сказала Ольга Строк.

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