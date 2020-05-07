Владивосток, , 12:56 — REGNUM Решение о переносе международного рок-фестиваля V-ROX c 2020 года на май 2021 года принял оргкомитет фестиваля. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

«Оргкомитет фестиваля V-ROX принял единственно возможное в условиях пандемии коронавируса решение о переносе фестиваля на май 2021 года», — говорится в сообщении.

Организаторы уточняют, что причиной переноса явились особые переживания за здоровье участников и зрителей фестиваля. Они сообщили, что пока будут с поклонниками рок-музыки поддерживать связь виртуально.

В объявлении сообщается, что организаторы рок-фестиваля планируют в 2021 году возобновить формат проведения фестиваля на открытой уличной сцене. А все мероприятия, такие как концерты, выставки, мастер-классы и вечеринки будут бесплатными для посетителей.

Также организаторы приводят слова куратора рок-фестиваля, музыканта Ильи Лагутенко, который пригласил всех поклонников рока общаться в период пандемии коронавируса в онлайн формате.

«Пока индустрия живых концертов всего мира пребывает в состоянии «комы», мы приглашаем вас на виртуальный V-ROX уже в ближайшее время», — призвал Лагутенко.

Напомним, рок-фестиваль V-ROX проходит во Владивостоке ежегодно. Впервые он состоялся в 2013 году.