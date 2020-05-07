Москва, , 12:39 — REGNUM Трансляцию первого Парада Победы, состоявшегося 24 июня 1945 года, покажет телеканал «Победа» 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

В пресс-службе рассказали, что к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне проведена уникальная работа. Телеканал «Победа» совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов нашли и оцифровали все кадры кинохроники с легендарного Парада.

Как уточнили в пресс-службе, в тот день в 1945 году на Красной площади снимали происходящее 72 кинооператора. Но в известный многим документальный фильм попала лишь небольшая доля отснятого материала. Остальные километры пленки долгие годы хранились в спецхране.

В результате проведенной в архиве работы удалось восстановить всю картину происходивших тогда событий на Параде Победы. По словам представителей пресс-службы, оцифровано около 1,5 тыс. метров пленки.

«Это удивительное, волшебное чувство: мы будто изобрели машину времени, и все вместе сможем перенестись в тот дождливый день 1945 года, чтобы проследить за всем, что происходило в сердце Москвы», — приводит слова генерального продюсера АО «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрия Борисова пресс-служба телеканала.

Он уточнил, что до сих пор граждане нашей страны и весь мир видели либо 50-минутный фильм, либо отреставрированную 18-минутную цветную версию документальной картины. Теперь же воедино собраны минута за минутой почти три часа событий того дня.

Трансляция с Красной площади июня 1945 года начнется в 10:20 9 мая на телеканале «Победа» сразу после торжественного обращения президента России Владимира Путина.