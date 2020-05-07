Москва, , 12:20 — REGNUM Крупнейшая и старейшая звукозаписывающая компания России «Мелодия» сделал настоящий подарок меломанам — к 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского она выпустила издания цифровых записей сочинений великого русского композитора. Об этом сообщает пресс-служба фирмы. .

Уже в первом сборнике собраны выступления выдающихся российских дирижеров и исполнителей. Среди них — Валерий Гергиев, Хибла Герзмава, Евгений Мравинский, Евгений Светланов, Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Сергей Лемешев, Елена Образцова, Галина Вишневская, Дмитрий Хворостовский и многие другие.

Также необходимо выделить цифровой альбом «Чайковский. Неизвестные страницы»: он составлен из мало знакомых даже знатокам творчества Чайковского произведений.

Прослушать уникальные записи можно будет на платформах «Яндекс.Музыка», YouTube Music, Spotify.