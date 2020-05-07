Иркутск, , 11:16 — REGNUM Победу на международном кинофестивале Short to the point в Румынии в номинации «Лучший документальный фильм. Март 2020» одержал фильм иркутского областного кинофонда режиссера Полины Степановой «Здесь живет музыка». Об этом написали журналисты газеты «Областная».

Согласно информации, приведенной на сайте кинофестиваля, за победу в этой номинации участвовало шесть картин. Кроме российского фильма в программе были картины из США, Франции, Бразилии и Великобритании.

Как сообщают журналисты газеты, также фильм Степановой участником других международных кинофестивалей: Rome Independent Prisma Awards в Италии, Košice International Monthly Film Festival в Словакии, Mabig film festival в Германии, Screen Power Film Festival в Великобритании, Rolling ideas в Румынии и Moscow Shorts в России.

Фильм снят к 80-летию иркутской областной филармонии. В нем рассказывается о музыкальном коллективе изнутри, так, как не могут видеть зрители, сидящие в зрительном зале.

Съемки картины велись в течение двух лет в разных концертных турах оркестра филармонии. В частности, в фильме были показаны эпизоды из Музикферайн — легендарной филармонической площадке мира в Вене.