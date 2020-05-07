Москва, , 10:10 — REGNUM 9 мая московские суворовцы проведут онлайн-акцию «Внук — Сын — Отец — Дед». Воспитанники и выпускники Московского суворовского военного училища прочитают стихи и прозу военной поры. Они также обратятся со словами благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны. По информации организаторов, к акции присоединятся многие известные актеры и музыканты. Также принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.

Выпускники Московского (Горьковского) суворовского военного училища, участники Парада Победы 24 июня 1945 года Дмитрий Михайлович Епифанов и Анатолий Геннадьевич Сунцов поделятся воспоминаниями о том историческом событии.

«Акция 9 мая станет знаковым продолжением большого проекта «Внук — Сын — Отец — Дед», который с 2012 года реализуется общественной организацией «Московские суворовцы», — отметил глава организации Дмитрий Нестеров.