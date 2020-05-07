Лос-Анджелес, США, , 09:23 — REGNUM К предстоящему фильму, в основу которого ляжет популярная система настольных ролевых игр Dungeons & Dragons, присоединился продюсер Джереми Латчем. Об этом 7 мая сообщил портал Comicbook.

Латчем ранее занимал должность старшего вице-президента по производству и развитию Marvel Studios, он проработал в компании около 13 лет. После ухода из неё продюсер открыл собственную кинокомпанию Latcham Pictures («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»).

Ранее премьера фильма Dungeons & Dragons была перенесена с 18 ноября 2021 года на май 2022-го. Известно, что сценарий к картине напишут Джон Дейлии Джонатан Голдшейтн, которые ранее работали над фильмом «Человек-паук: Возвращение домой», сериалом «Флэш» и лентой «Ночные игры».

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