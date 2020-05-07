Лос-Анджелес, США, , 09:00 — REGNUM Warner Bros. поставила «на паузу» проект полнометражного фильма «Супергёрл», который не был бы связан с сериалом канала The CW. Об этом 7 мая сообщил портал Comicbook со ссылкой на инсайдеров.

Источники сообщили, что кинокомпания вновь решила переключить своё внимание на Супермена. Пока неизвестно, вернётся ли Генри Кавилл к этой роли или же этого супергероя сыграет другой актёр.

Стоит отметить, что ранее Генри Кавилл заявил: он хотел бы вновь исполнить роль Супермена, поскольку ещё не полностью раскрыл этого персонажа. Сейчас в производстве Warner Bros. находится фильм «Чёрный Адам», главную роль в котором исполнит Дуэйн Джонсон. Инсайдеры сообщили, что актёр настаивает на том, чтобы в сцене после титров роль Супермена исполнил именно Кавилл.

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