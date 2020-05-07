Лос-Анджелес, США, , 08:55 — REGNUM Участие в комедии «Билл и Тед» предложили принять фанатам авторы фильма. Об этом сообщает сетевое издание Collider.

Акцию назвали «Вечеринка с Биллом и Тедом». Поклонникам комедии предлагают снять ролик, в котором исполнить «что-то музыкальное» и веселое, после чего направить его в адрес организаторов акции.

Авторы фильма ожидают от поклонников роликов в разнообразных форматах и стилях, в поражающих костюмах и удивительной обстановке, с гитарой или без, имитируя игре на ней.

Прием роликов продолжится до 20 мая. После этого будут отобраны лучшие ролики, и победителям предложат включить их в продолжение комедии.