Москва, , 08:47 — REGNUM Российская государственная детская библиотека подготовила большую программу онлайн-мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Читатели всех возрастов 9 мая на веб-сайте РГДБ и в прямом эфире на платформе Zoom смогут увидеть 20 различных проектов, подготовленных сотрудниками библиотеки, ее друзьями и партнерами.

Откроет программу онлайн-квест «О чем расскажут вещи»: юные любители книги должны будут ответить на вопросы ведущих о предметах военного времени.

Также в этот день пройдет онлайн-заседание клуба «Читающие люди» — оно будет посвящено творчеству поэтов военной поры, на уроке мужества речь пойдет о героях-партизанах, а художник-иллюстратор Ольга Ионайтис в прямом эфире научит как делать поздравительную открытку ко Дню Победы.

Одним из знаковых событий станет чтение сотрудниками библиотеки отрывков из произведений, в которых война описана через восприятие детей: «Кукла» Геннадия Черкашина, «Вот как это было» Юрия Германа и «Хлеб той зимы» Эллы Фоняковой.

В программе из цикла «Книги и профессии» ее ведущий расскажет о работе военного корреспондента на примере известного советского поэта и прозаика Константина Симонова.

Своеобразным гвоздем онлайн-программы станет театрализованная читка актерами театра «Мастерская Брусникина» одного из лучших произведений времен Великой Отечественной войны — поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского.

В программе и литературное занятие «Они мечтали летать» о первых женщин-пилотах, которые сели за штурвалы боевых самолетов, мастер-классе «Рюкзачок с картошкой» о том, что могли взять с собой дети, когда их отправляли в эвакуацию.

9 мая посетители веб-сайта РГДБ также увидят документальный фильм «Артековский закал», снятый в 2019 году по воспоминаниям бывших артековцев, ставших участниками самой длинной смены, длившейся почти 4 года.

Завершится онлайн-программа РГДБ, посвященная 75-й годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне, онлайн-лекцией «У войны не детское лицо. Рассказывая детям о войне» доктора педагогических наук Александра Мазурицкого.

С расписанием всех мероприятий можно ознакомиться на сайте РГДБ.