Нью-Йорк, США, , 08:46 — REGNUM Блейк Лайвли, наиболее известная зрителям по сериалу «Сплетница», снимется в новом постапокалиптическом триллере Netflix. Об этом 7 мая сообщил портал Comicbook.

Фильм будет называться Dark Days at the Magna Carta, что можно перевести как «Тёмные дни великой хартии вольностей». В качестве продюсера проекта выступит Шон Леви («Очень странные дела», «Прибытие», «Главный герой»).

Сценарий напишет Майкл Пейсли, работавший над «Ведьмаком». Сюжет картины расскажет о женщине, которая идёт на всё, чтобы выжить и спасти свою семью в условиях постапокалипсиса. Ожидается, что первый фильм станет частью трилогии.

Кроме «Сплетницы» Блейк Лайвли также снялась в фильмах «Век Адалин», «Отмель», «Простая просьба», «Зелёный фонарь» и других. С 9 сентября 2012 года актриса замужем за Райаном Рейнольдсом.

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