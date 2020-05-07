Новосибирск, , 08:41 — REGNUM Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) в день 75-летия Великой Победы впервые проведёт уникальный онлайн-концерт. 9 мая звёзды, творческие руководители и ветераны театра, находясь дома, исполнят любимые песни военных лет, песни-воспоминания и стихи о войне.

«Такой волнующий и такой дорогой для всех нас праздник — День Победы — мы хотим отметить вместе с вами, дорогие зрители, в тёплом семейном кругу, с любимыми мелодиями и проникновенными поэтическими строками», — отметили в НОВАТе.

Онлайн-концерт будет доступен с 15:00 (время местное) на сайте театра, YouTube-канале, в соцсетях театра, на сайте НГС, сайте Культура. рф и сайте телеканала «Культура».