Оттава, , 08:33 — REGNUM В Канаде полиция «нейтрализовала» девушку-косплеера в костюме имперского штурмовика из «Звёздных войн», которая была «вооружена» пластиковым бластером. Об этом 6 мая сообщил портал Comicbook.

Случай произошёл в городе Летбридж. Кто-то позвонил стражам порядка и сообщил, что видел человека с оружием. Полицейские приехали и начали кричать на девушку, требуя, чтобы она бросила это «оружие».

Она сразу же выполнила это требование, однако далее стражи порядка сказали ей лечь на землю. Их не удовлетворили объяснения, что в этом костюме косплеер не может этого сделать. В итоге полицейские применили силу.

Впоследствии девушку отпустили, не предъявив обвинений, однако полицейские не стали признавать свою ошибку, заявив, что они просто делали свою работу.

Напомним, 4 мая ежегодно отмечается фанатами как День «Звёздных войн». Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники франшизы высмеяли публикацию, которую в этот день разместили на своей странице ВМС США.

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