Бербанк, США, , 08:31 — REGNUM Новый телесериал «Досье Фьюри» из своей вселенной комиксов выпустит студия Marvel. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба студии на официальном сайте.

Премьера сериала состоится 15 мая на стриминговой платформе Disney+. В каждой серии Фьюри будет рассказывать подробности биографий героев и злодеев киновселенной Marvel.

Таким образом руководство студии хочет сделать вселенную комиксов более целостной и понятной для поклонников.

Сериал выполнен в стиле классической анимации, сочетаемой с анимированными комиксами. Представители студии пока не сообщили, сколько планируется выпустить серий в первом сезоне.