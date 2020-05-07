Токио, , 07:46 — REGNUM Создатель манги «Моя геройская академия» Кохэй Хорикоси выложил в сеть рисунок, на котором Очако Урарака и Цую Асуи изображены в новых костюмах. На это 6 мая обратил внимание портал Comicbook.

На героинях популярной манги и аниме надеты наряда, которые поклонники ранее никогда не видели. Стоит отметить, что с момента публикации рисунок набрал 189,8 тыс. лайков, 29,2 тыс. ретвитов и более 880 комментариев.

https://twitter.com/horikoshiko/status/1257367406072266752

Манга «Моя геройская академия» выходит с 7 июля 2014 года в журнале Weekly Shonen Jump. В центре повествования находится молодой человек Идзуку Мидория, который изначально родился без суперспособностей в мире, где ими обладают почти все люди.

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