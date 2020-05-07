Москва, , 07:45 — REGNUM Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г.Зыкиной и его художественный руководитель Дмитрий Дмитриенко проведут on-line-парад «Песни победы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

On-line-парад «Песни победы» Цитата из видео

«Артисты ансамбля в течении всего дня 9 мая 2020 года будут исполнять песни и музыкальные композиции военных лет, поздравлять с Праздником Победы и благодарить ветеранов Великой Отечественной Войны. В рамках акции состоятся две премьеры песен на тему Великой Отечественной Войны, которые художественный руководитель ансамбля Дмитрий Дмитриенко и поэтесса Ольга Абылгазиева написали специально по случаю празднования 75-летия Победы», — сказано в официальном сообщении.

Трансляции выступлений артистов, посвященных празднику 75-летия Победы будут проходить в течении всего дня на официальных информационных ресурсах ансамбля — на сайте и в социальных сетях.

Также коллектив ансамбля приглашает всех желающих присоединиться к акции и прислать свои видео выступления, которые будут включены в программу on-line-парада.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемии коронавирусам весь апрель в России был и нерабочим. Несмотря на это многие театры и художественные коллективы подготовили свои акции.

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