Москва, , 07:29 — REGNUM Ансамбль песни и пляски Западного военного округа при участии певца и композитора Игоря Демарина создали и записали гимн «Белые халаты». Как сообщает пресс-служба ЗВО, он посвящён медицинским работникам, борющимся с вирусными инфекциями, военным строителям, возводящим многофункциональные медицинские центры и военнослужащим подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

«Белые халаты». Игорь Демарин и ансамбль песни и пляски ЗВО Цитата из видео

«Беда не знает выходных И лиц она не различает», — поётся в песне.

В новом видео от ансамбля демонстрируется работа врачей, военных строителей и военнослужащих, проводящих мероприятия специальной обработки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на сегодняшний день в 85 регионах России зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 21 327 человек.

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