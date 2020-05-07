Москва, , 06:58 — REGNUM Театр «Сатирикон» подвёл промежуточные итоги нового художественного проекта на самоизоляции — «Московские окна». Его артисты исполняют поэтические произведения, записав видео дома. Как сообщает официальный сайт театра, худрук «Сатирикона» Константин Райкин ограничил творческую инициативу лишь одним параметром — эти личные высказывания актеров должны быть хорошо подготовлены, «вчитаны» и представлены в ясной художественной форме. Сам Константин Райкин таким онлайн способом представил отрывок из повести А. С. Пушкина «Египетские ночи».

Худрук «Сатирикона» Константин Райкин Цитата из видео satirikon.ru

«Это незавершенная повесть Пушкина, сразу после его смерти опубликованная в журнале «Современник». Пожалуй, единственная проза Пушкина, которая содержит большие поэтические отрывки. Время написания чаще относят к пребыванию поэта в Михайловском осенью 1835 года. Представленный стихотворный отрывок из второй главы развивает давно занимавшую Пушкина тему взаимоотношений поэта и толпы», — поясняют в «Сатириконе».

Заслуженный артист России Денис Суханов открывая проект, исполнил стихотворение А. С. Пушкина «Румяный критик мой, насмешник толстопузый…».

Поэт написал его в октябре 1830 года в Болдине. «Индейская зараза» в тексте — это холера. На обратном пути из Арзрума в Тифлис Пушкин из-за начавшейся эпидемии провел три дня в июле 1829 года «у ворот угрюмого Кавказа» в карантине. А саму полемику с воображаемым критиком отчасти рассматривают как ответ Пушкина Булгарину, незадолго до этого опубликовавшего в «Северной пчеле» уничижающую оценку седьмой главы «Евгения Онегина», назвав главу «совершенным падением» и позубоскалившим над пушкинской «томной музой»», напомнили артисты «Сатирикона».

АртистАнтон Егоров исполнил «Осенний крик ястреба» Иосифа Бродского.

«Это стихотворение 1975 года считается одним из самых известных и загадочных у Бродского. Ясный сюжет коррелирует со знаменитой историей об Икаре. Распространена точка зрения, что это текст — о поэте, что птица символизирует его alter egо. И этот «романтический герой» — высоко взлетевший одиночка, поэт-интеллектуал, пронзивший мироздание, погибший и осыпавший, осветливший его россыпью своего таланта, изумительным словесным кружевом», — поясняют авторы проекта «Московские окна».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель в России был нерабочим.

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