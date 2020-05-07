Хух-Хото, Китай, , 02:12 — REGNUM Отложенный к осуществлению план по реставрации и спасению 1000-летней падающей пагоды от обрушения, наконец готов к осуществлению, сообщили 6 мая в бюро культурного наследия Внутренней Монголии на севере Китая.

Белая пагода Вуаньчжоу, расположенная в городе Чифэн датируется временами ранней династии Ляо (907−1125). Она является часть комплекса руина Вуаньчжоу, который в 2013 году был внесен в перечень ключевых национальных культурных реликвий Китая.

Считается, что данная пагода является самой ранней из всех когда-либо найденных в Китае времен династии Ляо и, единственной полой внутри и имеющей куполообразный храм, который представляет высокую научную ценность.

Пагода находится в плачевном состоянии с 2013 года, когда была проведена оценка достопримечательности. Тогда же было выявлено 18 широких трещин и более 100 дыр в конструкции пагоды. Местные жители были крайне обеспокоены ситуацией. Проект реставрации был одобрен Государственной администрацией культурного наследия еще в 2016 году, однако он был отложен из-за ряда возникших сложностей. Теперь же все препоны были сняты.