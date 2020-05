Лос-Анджелес, США, , 01:15 — REGNUM Студия Marvel дала «зелёный свет» проекту «Призрачный гонщик», который станет частью её киновселенной. Об этом 6 мая сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники сообщают: пока компания не решила, что именно она будет снимать, полнометражный фильм или сериал. Есть вероятность, что это будет многосерийное шоу, которое выйдет на потоковом сервисе Disney+. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу до сих пор не принято.

Ранее инсайдеры сообщили, что Киану Ривз ведет переговоры с Marvel по поводу роли Призрачного гонщика (Джонни Блейза). По имеющейся информации, актёр сам захотел сыграть этого персонажа.

Читайте ранее в этом сюжете: Киану Ривз подобрал себе главную роль во вселенной Marvel — СМИ