Лондон, , 23:20 — REGNUM Ассоциация кинематографистов Великобритании надеется, что кинозалам позволят вновь открыть свои двери для посетителей в июне 2020 года. Об этом 6 мая сообщил портал Digital Spy.

Руководитель организации Фил Клэпп сообщил, что в правительство Великобритании было направлено письмо с предложениями, касающимися мер защиты зрителей и персонала, к которым кинотеатры смогут прибегнуть после открытия. Он отметил, что представители ассоциации попросили власти рассмотреть возможность возобновления работы кинозалов в июне 2020 года с учетом этой информации.

Напомним, кинотеатры Великобритании были закрыты в марте 2020 года в связи с карантинными мерами, введёнными из-за эпидемии коронавируса. таким образом, в стране была приостановлена работа киносетей Vue, Curzon, Cineworld, Picturehouse b Odeon.

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