Лондон, , 22:09 — REGNUM Новый рисунок, на котором врач изображён в образе супергероя, представил британский уличный художник-граффитист Бэнкси 6 мая в своём Instagram.

Рисунок сделан, предположительно, мягким карандашом или углем в чёрно-белом цвете, красным выполнен лишь крест на груди у женщины-врача. В центре рисунка изображён ребёнок, который держит в руках куклу в виде женщины-врача с медицинской маской на лице и с плащом супергероя за спиной.

Ребёнок поднял вверх левую руку с игрушкой-врачом и делает вид, будто врач-супергерой летит к кому-то на помощь. При этом игрушки в виде классических супергероев, человека-паука и Бэтмена, выброшены в стоящую рядом корзину для бумаг.

Рисунок Бэнкси подписал двумя словами: «game changer». В данном контексте это может означать и «радикальная перемена» и ребёнка, меняющего свои привычки при игре. Художник не дал развёрнутого пояснения, но предполагается, что картина посвящена врачам и медсёстрам, которые во всём мире стали настоящими героями, борющимися за жизни людей во время пандемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало об арт-объекте, который Бэнкси выставил в своём Instagram в апреле. Работа художника была посвящена теме самоизоляции, её главными героями стали крысы, шалящие в ванной комнате.

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