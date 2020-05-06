Пекин, , 21:36 — REGNUM В Пекине власти частично открыли для посещения Запретный город — крупнейший в мире дворцовый комплекс, который в прошлом был резиденцией китайских императоров, а ныне является музеем. Об этом сегодня, 6 мая, сообщают китайские СМИ.

Посещать Запретный город могут граждане с зеленым кодом здоровья — такие коды присваиваются китайцам, у которых нет подозрения на COVID-19.

Установлено ограничение по численности посетителей — не более пяти тысяч в сутки. При этом до пандемии в праздничные дни Запретный город могли посетить до 80 тысяч человек в день.

В основном открыта уличная часть экспозиции, большинство помещений остаются закрыты.