Берлин, , 20:19 — REGNUM Немецкий музыкант, один из основателей и участников группы Kraftwerk Флориан Шнайдер скончался в возрасте 73 лет, сообщает 6 мая издание Billboard.

Причина смерти музыканта официально не называется, между тем известно, что он страдал онкологическим заболеванием.

Флориан Шнайдер вместе с Ральфом Хюттером во время учёбы в Академии искусств Ремшайда в 1968 году основали группу Organisation. Спустя два года проект был переформирован в Kraftwerk.

Будучи одними из пионеров электроники, Kraftwerk оказали большое влияние на самые разные музыкальные жанры. Шнайдер принимал участие в записи всех альбомов коллектива, в 2008 году он покинул группу.