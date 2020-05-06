Лос-Анджелес, США, , 19:20 — REGNUM Карен Гиллан может получить главную роль в предстоящей перезагрузке «Пиратов Карибского моря». Об этом 6 мая сообщил портал Comicbook.

По имеющейся информации, в качестве сценаристов проекта выступят Крэйг Мазин («Чернобыль») и Тед Эллиот, который ранее работал над четырьмя фильмами франшизы. Ожидается, что в центре повествования новой картины будет находиться женщина-пират по имени Редд. По мнению автора статьи, Гиллан идеально подходит на эту роль.

Зрители знают Карен Гиллан по роли Небулы в кинокомиксах Marvel. Она также снялась в таких картинах, как «Джуманджи: Зов джунглей», «Джуманджи: Новый уровень», «Сфера» и «Зов предков».

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