Москва, , 10:00 — REGNUM В честь 75-летия Великой победы «Матч ТВ» покажет двухсерийный документальный фильм «Внуки победы». Об этом 9 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе канала.

В съёмках фильма приняли участие знаменитые российские спортсмены, не понаслышке знакомые с ужасами войны. Центральной фигурой картины стала легенда советской легкой атлетики Галина Зыбина.

Обе серии «Внуков победы» покажут на «Матч ТВ» 9 мая 2020 года. Первая серия выйдет в эфир в 14:45 по московскому времени, вторая — в 18:05.

Напомним, «Матч ТВ» — это общероссийский спортивный телеканал. Он начал своё вещание в 2015 году.