Нью-Йорк, США, , 15:01 — REGNUM Режиссёр фильма «Иллюзия обмана» Луи Летерье может стать постановщиком сиквела «Яркости» с Уиллом Смитом и Джоэлом Эдгертоном в главных ролях. Об этом 5 мая сообщило издание Deadline.

По информации издания, Netflix ведёт переговоры с Летерье относительно того, чтобы он занял место режиссёра предстоящей картины. Дополнительные подробности работы над «Яркостью 2» пока не сообщаются.

Напомним, «Яркость» — это фантастический фильм о работе двух напарников-полицейских: человека и орка. Картина вышла на Netflix в 2017 году.

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