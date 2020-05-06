Сеул, , 15:00 — REGNUM В Южной Корее приступили к реализации проекта популяризации корейского традиционного костюма ханбок в повседневной жизни. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма и министерства образования страны.

По их словам, в текущем году в некоторых школах в экспериментальном режиме введут школьную форму, стилизованную под ханбок.

В настоящее время ведётся приём заявок на участие в данном проекте. Всего будут отобраны 20 учебных заведений, половина из которых получит финансовую поддержку.

Напомним, что в феврале прошлого года представители министерства культуры, спорта и туризма и министерства образования подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, а в апреле — отобрали 53 варианта дизайна школьной формы.