Лондон, , 10:51 — REGNUM Актёры из серии фильмов о Гарри Поттере выпустят собственную аудиоверсию первой книги о приключениях «Мальчика, который выжил». Об этом 5 мая сообщалось в ролике на YouTube-канале Wizarding World.

Первую главу книги «Гарри Поттер и философский камень» вслух прочитает Дэниэл Редклифф — исполнитель главной роли в фильме. В озвучке произведения также примут участие Эдди Редмейн, Клаудиа Ким, Стивен Фрай и др.

Инициатива по выпуску аудиокниги стала частью программы Harry Potter at Home. Её организовала Джоан Роулинг и её организация Wizarding World, чтобы скрасить досуг фанатов франшизы на карантине.

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