Москва, , 08:51 — REGNUM Премьера телесериала «Крепкая броня» режиссера Юрия Лейзерова состоится 6 мая на Первом канале. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Сценаристом сериала выступил Давид Ланян. Свой сценарий он писал по книге «Воспоминания танкового аса» советского офицера, танкиста-аса, участника Великой Отечественной войны Василия Брюхова.

В 1943 году Брюхов был назначен командиром танка Т-34−76 и получил свое первое боевое крещение в знаменитой Курской битве. В ходе войны ас подбил 28 немецких танков и потерял 9 советских.

Главный герой сериала — Василий Русаков, только что с отличием окончивший Саратовское танковое училище. Роль танкиста исполняет актер театра и кино Константин Белошапка, сыгравший в телесериале Тихий Дон (2015).

Русаков проходит путь от курсанта до командира танкового взвода. А из-за того, что рядом находится любимая девушка Наташа, в нем все время борются безрассудный юнец и суровый командир, отвечающий за свое подразделение, который поведет его сражаться за Родину в Курской битве.

Роль Наташи исполняет Дарья Мельникова, известная по роли Жени Васнецовой из телесериала «Папины дочки».

Музыку к фильму написали Александра Пахмутова и Всеволод Саксонов.