Хух-Хото, Китай, , 07:33 — REGNUM Древняя гробница была найдена во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Гробница была найдена совершено случайно во время ремонта дороги местным фермером. Гробница имеет возраст 1000 лет и расположена в поселке Сицзяцзы. Она была построена во времена династии Ляо (916−1125). На ней нанесены фрески, сообщили в Доисторическом культурном музее Внутренней Монголии.

Археологи смогли расчистить фрески. Они занимают площадь около шести квадратных метров. На них очевидно изображен образ жизни людей, а также их традиции во времена династии Ляо. В настоящее время они доставлены в музей и будут отреставрированы профессионалами для дальнейшего исследования.

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