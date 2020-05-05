Москва, , 15:52 — REGNUM 6 мая книжный сервис ЛитРес и Общероссийский народный фронт в рамках проекта «Добровольцы культуры» представят проект Захара Прилепина «Скорая культурная помощь». Об этом сообщает ТАСС.

Акция может стать актуальной во время длительной самоизоляции для большого числа поклонников классической литературы и просто любителей чтения. Суть ее проста — известные писатели, журналисты, критики, режиссеры, музыканты, ученые в небольшом сюжете рассказывают о любимых книгах, дают советы, что лучше прочитать пока находишься дома в вынужденном отпуске.

Своими предпочтениями поделятся Захар Прилепин, Ольга Погодина-Кузмина, Иван Охлобыстин, Александр Пелевин, Алексей Колобродов и многие другие.