Ижевск, , 15:00 — REGNUM В Удмуртии в рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура» в июле начнут появляться передвижные культурные центры. Об этом сообщает правительство республики.

Эта программа рассчитана на населенные пункты, где нет стационарных учреждений культуры. Шесть автоклубов в Удмуртии будут функционировать на базе автомобиля «ГАЗель» и два автоклуба будут собраны на базе автомобиля «ГАЗон».

Каждый из центров будет оснащен звуковым, световым и компьютерным оборудованием. В случае наличия интернета в населенном пункте, в таких клубах будут оказывать госуслуги в цифровом формате, а также транслировать различные культурные мероприятия.

Изотермический кузов автоклуба позволит артистам устраивать концерты для жителей деревень и зимой.

Отмечается, что сейчас в России около 100 тыс. населённых пунктов не имеют никаких стационарных учреждений культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на реализацию культурного нацпроекта в Удмуртии в 2020 году направят около 200 мнл рублей. 45 млн рублей пойдут на оснащение музыкальных школ новыми инструментами, 39 млн рублей направят на закупку и оборудование автоклубов.