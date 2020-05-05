Лондон, , 14:55 — REGNUM Неизданные ранее в цифровом виде материалы проекта «Extra Licks» начали публиковать в сети музыканты британской рок-группы The Rolling Stones. Об этом сообщает издание RollingStone.

Первым концертом из проекта, опубликованным музыкантами, стал тур по Южной Америке 2016 года под названием «Olé Olé Olé!» Участники группы планируют выпускать эксклюзивные, выходившие ранее только на DVD, видеозаписи в течение шести недель.

Напомним, неделю назад группа неожиданно для поклонников выпустила новый сингл «Living in a Ghost Town». Эта композиция стала первой за последние 8 лет, записанная рок-коллективом. Текст песни и видеоряд клипа как нельзя лучше подходят к нынешним событиям, связанным с пандемией коронавируса, хотя музыканты утверждают, что трек записан еще до начала пандемии.

Последний студийный альбом «Blue and Lonesome» музыканты The Rolling Stones выпустили в 2016 году. Последний концертный сборник группы вышел в 2015 году под названием «Sticky Fingers Live».