Лондон, , 14:49 — REGNUM В условиях карантинной повседневности Британский музей, как и многие другие центры искусства, перешел в онлайн-режим. Музей предлагает бесплатно посмотреть более половины экспозиции, размещенной в интернете: это около 4,5 миллионов произведений искусства и почти два миллиона фотографий, сообщает AMNA.

Фотографии с высоким разрешением работ от Розеттского камня до скульптур Парфенона дают посетителю возможность детально или изучить эти предметы искусства, увеличив или уменьшив масштаб объектов. Последняя версия онлайн-каталога Британского музея включает более 280 000 новых фотографий.

Как сказано в Twitter музея, сотрудники учреждения очень много работали, чтобы предоставить удаленным посетителям виртуальную версию музея в рамках проекта «Музей из дома» ‑ и теперь она стала даже лучше, чем раньше.