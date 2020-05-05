Москва, , 14:27 — REGNUM Серию встреч с актерами «Мхатовские пятницы» в связи действующими ограничениями из-за борьбы с распространением коронавируса перенесут в онлайн, а первым участником в новом формате станет народный артист РФ Константин Хабенский. Об этом сообщила пресс-служба Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова.

Встреча с Хабенским состоится в прямом эфире 8 мая в 14:00. В пресс-службе сообщили, что вопросы к актеру можно оставлять в соцсетях на страницах театра. За самый лучший вопрос автор получит приз от актера.

«Мхатовские пятницы» это неформальные встречи с актерами театра из разных поколений. Постоянный ведущий встреч — журналист Вадим Верник.

Ранее во встречах участвовали народные артисты России Евгения Добровольская, Сергей Сосновский, Ирина Мирошниченко, Наталья Тенякова, а также молодые актеры, создавшие собственную группу «Жена в очках». Эти встречи опубликованы на канале театра в YouTube.