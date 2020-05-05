Уфа, , 13:18 — REGNUM Реестр объектов нематериального культурного наследия Башкирии планируют создать в республике. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Государственного Собрания —Курултая Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты республиканского Госсобрания в первом чтении поддержали проект закона о нематериальном культурном наследии Башкирии, который будет способствовать сохранению и популяризации сказок, песен, обычаев, обрядов и других видов культурного наследия региона.

В случае принятие данного закона, в Башкирии будет создан реестр таких объектов. В него будут включаться объекты, которые специальной экспертизой будут признаны несущими историческую и культурную ценность. Кроме этого, будет учитываться самобытность и угроза их исчезновения.

Отмечается, что объект должен существовать не менее 20 лет.

Председатель Государственного Собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев с сожалением отметил, что в настоящее время при глобализации смываются границы между народами и культурами, поэтому многие из них находятся под угрозой исчезновения. А значит нужно сохранять культуру своих предков для последующих поколений. Этот вопрос нуждается и в законодательном регулировании.