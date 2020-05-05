Краснодар, , 11:43 — REGNUM Главный концерт Краснодарского края в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в городском парке без доступа зрителей, но с трансляцией по телеканалу «Кубань 24». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Силами творческих коллективов и краевой телерадиокомпании мы планируем подготовить концерт «Кубань — Победителям Кубани» и вести прямую трансляцию 9 мая из зала боевой славы рядом с музеем военной техники парка им. 30-летия Победы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас прорабатываются все этапы концерта до мелочей, чтобы обеспечить безопасность участников, отметили в пресс-службе. Артисты должны быть на сцене в масках и перчатках в количестве не более четырех человек, чтобы соблюсти безопасную дистанцию между друг другом.

В концерте будут участвовать коллективы краснодарских филармонии, драмтеатра, театра кукол и другие творческие группы Кубани.