Лос-Анджелес, США, , 10:58 — REGNUM Намек на продолжение драматического боевика «Эвакуация» сделал актер Крис Хемсворт, исполнивший в фильме главную роль бесстрашного наемника. Видеообращение к своим поклонникам по этому поводу он разместил на своей странице в соцсети Instagram.

Хемсворт сказал слова благодарности за поддержку фильма поклонниками от себя и от команды проекта: от имени продюсеров-братьев Энтони и Джо Руссо, а также от лица режиссера Сэма Харгрейва.

Он сообщил, что знает о разговорах фанатов, желающих увидеть продолжение фильма в виде приквела и сиквела. «Кто знает? Но с такой поддержкой я был бы очень рад к этому вернуться», — заявил Хемсворт.

Напомним, премьера боевика состоялась 24 апреля в потоковом сервисе Netflix. По сюжету фильма, профессиональному наемнику поручено задание по спасению похищенного в столице Бангладеш сына наркобарона.